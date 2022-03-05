10 полезных советов при покупке лекарств  

Каждому из нас иногда приходится покупать лекарства. При выборе медикаментов люди достаточно часто ориентируются на рекламу, которая настойчиво обещает успешный результат после приема средства. Но далеко не всегда сделанная покупка дает желаемый эффект.

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В итоге потребитель разочарован, тем более ,что лекарственные препараты не подлежат возврату и обмену. О важных нюансах, которые необходимо учесть при выборе медикаментов, и пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Диалог с провизором

Отправляясь в аптеку за лекарствами, вы должны правильно преподнести фармацевту информацию о нужном препарате. Это позволит избежать проблем, связанных с приобретением конкретного средства. Многие лекарства имеют очень схожие названия, но при этом они предназначены для лечения совершенно разных болезней.

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Начиная разговор с провизором, обязательно сообщите, для кого будет предназначаться средство:

для ребенка ( нужно уточнить, сколько ему лет);

для беременной или кормящей грудью женщины;

для пожилого человека;

для аллергика, астматика, диабетика, сердечника.

Перед покупкой стоит ознакомиться с инструкцией по применению ( ее можно отыскать в интернете), а , придя в аптеку, задать интересующие вопросы провизору. Перед оплатой нужно сравнить название лекарства на упаковке и в рецепте

В некоторых случаях врачи пишут в рецепте не само название средства, а наименование действующего вещества. В таком случае оно должно быть обозначено на упаковке или в инструкции.

— Покупателей может напугать тот факт, что в инструкции средств указано большое количество возможных побочных реакций, – считает фармацевт Елена Панина. Но не стоит впадать в стресс – в этом случае мы имеем дело с добросовестностью производителя, который не пытается что-то скрыть от людей. К примеру, некоторые компании обязуются размещать в инструкции даже такие побочные реакции, которые наблюдались всего один раз, при этом нет доказательств, что такая реакция была вызвана именно этим препаратом.

Если покупаете ампулы, то нужно проверить их целостность. Также в упаковке должен быть резец..Прежде чем оплатить покупку, стоит убедиться, что у препарата долгий срок годности.

Цепкий взгляд на препарат

Приобретая лекарство, стоит обращать внимание на такие моменты, как целостность упаковки, наличие инструкции (на русском языке и языке производителя),отсутствие каких-либо повреждений.

Помимо этого, таблетки также должны быть целыми, не крошиться. По цвету они должны быть такими же, какие указаны в инструкции. Мази должны иметь однородную консистенцию. Средства во флаконах должны быть прочно закупорены и не протекать.

Если цена слишком высокая, можно узнать аналоги российского или иностранного производства. Многие российские препараты по своему качеству не уступают зарубежным аналогам ,( чтобы убедиться в этом можно проконсультироваться с фармацевтом и почитать отзывы в интернете) ,по но при этом их цена будет ниже. Покупая препарат для детей, стоит быть особенно осторожным. Нужно уточнить возраст, с какого можно принимать лекарство и его дозировку.

Ни в коем случае нельзя принимать лекарства в комплексе с биологически активными добавками. (БАД)

Если вы сомневаетесь в качестве и подлинности лекарства, то можно попросить провизора предоставить сертификат качества. Это своего рода паспорт препарата, который подтверждает его качество. В документе должен стоять регистрационный номер, полное наименование, фирма-производитель, компания-поставщик, форма выпуска. На сертификате должна стоять соответствующая отметка выдавшей его организации.

Если упустить перечисленные нами нюансы, то можно сильно навредить своему здоровью.

Рост цен в щадящем режиме

В финале нашего обзора несколько слов о ситуации с ценами на лекарства, которые могут подняться из-за сложной международной обстановки и антироссийских санкций.

В сложившихся условиях необходимо понимать, что о прекращении поставок в Россию востребованных медикаментов европейского, американского или японского производства речи пока не идет.

— Скорее всего, первое время, будут проблемы с доставкой. связанные с отсутствием воздушного сообщения между странами,- полагает Елена Панина. А вот цены из-за ослабления рубля на все импортные лекарства подрастут.Оптовики уже объявили о росте стоимости медикаментов на 3-20%

Обойдя несколько рязанских сетевых аптек ( «Апрель», «Ригла», «Социальная»), мы убедились в том, что цена общедоступных популярных препаратов — анальгин, корвалол, активированный уголь, гастал, эналаприл — пока не повысилась, хотя, на взгляд фармацевтов, изменение стоимости может произойти в любой день.

Впрочем, на складах создан солидный резерв разнообразных медикаментов и колебания валютного курса большинство посетителей аптек почувствуют только через несколько недель.

Правда оно едва ли будет чувствительным для потребителей уже упомянутых недорогих препаратов, потому что указанные медикаменты, как и более 800 других средств, включены в перечень жизненно важных лекарств, цены на которые регулируются государством.