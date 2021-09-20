Стрельба в Перми: что известно на данный момент

В понедельник, 20 сентября, в Перми молодой человек открыл огонь из травматики на территории кампуса Государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Затем продолжил стрелять уже в помещении. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, убиты 8 человек. Помощь медиков потребовалась 24 пострадавшим, у 19 из них — огнестрельные ранения.

По информации СК РФ, личность подозреваемого установлена, при задержании стрелок был ранен.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ — убийство.

Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин.

Стрелявший учился на профиле «Криминалистические экспертизы» по специальности «судебный эксперт». По данным СМИ, стрелявшему 18 лет, его имя Тимур Бекмансуров.