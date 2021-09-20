7.9 C
Рязань
Понедельник, 20 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Стрельба в Перми: что известно на данный момент

7info
Стрельба в Перми: что известно на данный момент

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 20 сентября, в Перми молодой человек открыл огонь из травматики на территории кампуса Государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Затем продолжил стрелять уже в помещении. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, убиты 8 человек. Помощь медиков потребовалась 24 пострадавшим, у 19 из них — огнестрельные ранения. 

По информации СК РФ, личность подозреваемого установлена, при задержании стрелок был ранен. 

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ — убийство.

Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. 

Стрелявший учился на профиле «Криминалистические экспертизы» по специальности «судебный эксперт». По данным СМИ, стрелявшему 18 лет, его имя Тимур Бекмансуров.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,650ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]