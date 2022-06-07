Страстный секс и неудачные сделки: чего ждать от суперлуния 14 июня 2022 года

С древних времён наши предки верили, что Луна оказывает воздействие повседневную жизнь человека. Сильное влияет на людей этот небесный объект в период лунного затмения и суперлуния. Очередное суперлуние наступит 14 июня 2022 году. Астрологи верят: этот день станет особенным для каждого.

Июньское суперлуние часто называют Клубничной луной. С одной стороны, такое название связано со сбором урожая клубники. С другой стороны, – с периодом, когда пары играют свадьбы и предаются чувствам. Кстати, 14 июня Луна будет находиться в знаке Козерога, а, значит, чувства людей, в том числе любовные, будут достигать своего пика. Полная Луна может спровоцировать прилив страсти и сексуального желания.

Стоит помнить, что накала достигнут не только созидательные, но и разрушительные чувства. С лёгкостью можно попасть в немилость начальства, оказаться в центре ожесточённого спора или громкого скандала. В период суперлуния следите за своими словами и поступками, контролируйте эмоции.

Не стоит 14 июня проводить сделки, вряд ли они окажутся выгодными и успешными. Все важные финансовые решения лучше перенести на другое время.