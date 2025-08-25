Вторник, 26 августа, 2025
Стоимость набережной вдоль Оки и Трубежа в Рязани может составить 13 млрд рублей

Анастасия Мериакри
Фото с сайта "Рязанские ведомости"

Стоимость набережной вдоль Оки и Трубежа в Рязани может составить 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время презентации карты-путеводителя «Надежда Николаевна Чумакова в Рязани».

По словам главы региона, набережная должна стать связующим звеном частей Большого пешеходного маршрута, который соединит Лесопарк и Рюмину рощу. В 2025 году планируется благоустроить участок проекта от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. В планах набережная протянется до Орехового озера.

«Самой затратной и сложной частью проекта станет укрепление берегов рек, общая стоимость работ может составить 12-13 миллиардов рублей. Как только у нас появится проектно-сметная документация, мы обратимся за федеральной поддержкой и начнем претворять эти планы в жизнь», — сказал Павел Малков.

Большой пешеходный маршрут в Рязани пройдет до ЦПКиО, для соединения с Лыбедским бульваром планируется построить сквозную дорогу.

