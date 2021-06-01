12.5 C
Рязань
Вторник, 1 июня, 2021
На главнуюНовости мираКультура
Новости мираКультура

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

7info
kinopoisk.ru
- Advertisement -

Американский писатель Стивен Кинг, прославившийся во всём мире произведениями в  жанрах хоррор и триллер, назвал самый страшный на его взгляд фильм ужасов. Об этом сообщает РИА Новости

Кинг заявил журналисту портала Dread Central, что в первый раз не смог даже досмотреть до конца картину «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). 

Кассету с фильмом писателю, который в тот момент находился в больнице, принёс его сын. В тот раз Кинг старший сумел досмотреть только до половины.

Фильм ужасов, о котором  говорит Кинг, стал супер успешным в прокате, заработав 248 миллионов долларов при бюджете 60 тысяч. Из-за этого картина даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]