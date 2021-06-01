Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

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Американский писатель Стивен Кинг, прославившийся во всём мире произведениями в жанрах хоррор и триллер, назвал самый страшный на его взгляд фильм ужасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинг заявил журналисту портала Dread Central, что в первый раз не смог даже досмотреть до конца картину «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999).

Кассету с фильмом писателю, который в тот момент находился в больнице, принёс его сын. В тот раз Кинг старший сумел досмотреть только до половины.

Фильм ужасов, о котором говорит Кинг, стал супер успешным в прокате, заработав 248 миллионов долларов при бюджете 60 тысяч. Из-за этого картина даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.