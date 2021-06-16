Стендовая стрельба: рязанцы покорили Брянск

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В прошедшие выходные, 12 и 13 июня, в Брянске на спортивном стрелковом стенде «Елисеевы поля» прошёл открытый кубок Брянской области по стендовой стрельбе.

Соревнования проходили по двум олимпийским видам спорта — стендовая стрельба Trap и Skeet.

Рязань представляли четыре спортсмена. Чемпионом Брянской области в направлении Trap стал Роман Матюхин. В упорной перестрелке рязанец победил опытного брянского спортсмена. Матюхин выполнил норму первого разряда.

На следующий день в состязаниях категории Skeet рязанский спортсмен Ярослав Безрядин занял второе место и стал вице-чемпионом Брянской области.

Поздравляем рязанцев с высокими результатами и желаем дальнейших спортивных успехов!