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Суббота, 25 июня, 2022

«Старый Город» стал спонсором благотворительного забега

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7info

«Старый Город» стал спонсором благотворительного забега

Рязанский Гостиничный комплекс «Старый Город» станет одним из спонсоров благотворительного забега «Беги во благо». Об этом обьявила пресс-служба отеля.

Благотворительный забег  «Беги во благо»  состоится 26 июня в ЦПКиО на 9-00 в рамках празднования Дня Молодежи. Взносы участников будут перечислены в благотворительный фонд «ПроДетство»  на покупку специальных средств реабилитации для тяжело больных детей. «Старый Город»  предоставит призы для победителей забега: сертификаты в пиццерию «Неаполь», которые можно обменять на любимые блюда итальянской кухни. В благотворительном забеге  «Беги во благо»  примет участие коллектив «Старого Города» : Балакирев Максим, Гапоненко Дмитрий, Гордюшин Николай, Демидова Виктория, Кузнецова Елена ,Сачкова Ирина, Шамаев Денис.

Как пояснили в пресс-службе отеля, поддержка рязанцев уже стала доброй традицией для «Старого Города». Во время пандемии COVID-19  повара ресторанов гостиничного комплекса готовили обеды для врачей работающих в «красных зонах» Областной клинической больницы. Отель передавал в медучреждения Рязани предметы первой необходимости, постельные принадлежности, средства гигиены. Представитель «Старого Города», призвал рязанцев принять участие в благотворительном забеге.

"Старый Город» стал спонсором благотворительного забега
"Старый Город» стал спонсором благотворительного забега
"Старый Город» стал спонсором благотворительного забега
"Старый Город» стал спонсором благотворительного забега

Среди спонсоров «Беги во благо», рязанский застройщик «Северная Компания» , предоставившая призы для победителей и оказавшая финансовую поддержку фонду «ПроДетство». «Северная Компания», известная своими жилыми комплексами «Паруса», «Северный», «Метропарк», «Юный», уже более 20 лет ведет активную благотворительную деятельность, оказывает спонсорскую помощь общеобразовательным учреждениям. 

 В 2021 году «Старый город» был признан  победителем Национальной Гостиничной Премии 2021 в номинации «Лучший свадебный отель». Отель расположен по адресу улица Мюнстерская дом No2.  Телефон 8(4912)700-005

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