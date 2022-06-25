«Старый Город» стал спонсором благотворительного забега

Рязанский Гостиничный комплекс «Старый Город» станет одним из спонсоров благотворительного забега «Беги во благо». Об этом обьявила пресс-служба отеля.

Благотворительный забег «Беги во благо» состоится 26 июня в ЦПКиО на 9-00 в рамках празднования Дня Молодежи. Взносы участников будут перечислены в благотворительный фонд «ПроДетство» на покупку специальных средств реабилитации для тяжело больных детей. «Старый Город» предоставит призы для победителей забега: сертификаты в пиццерию «Неаполь», которые можно обменять на любимые блюда итальянской кухни. В благотворительном забеге «Беги во благо» примет участие коллектив «Старого Города» : Балакирев Максим, Гапоненко Дмитрий, Гордюшин Николай, Демидова Виктория, Кузнецова Елена ,Сачкова Ирина, Шамаев Денис.



Как пояснили в пресс-службе отеля, поддержка рязанцев уже стала доброй традицией для «Старого Города». Во время пандемии COVID-19 повара ресторанов гостиничного комплекса готовили обеды для врачей работающих в «красных зонах» Областной клинической больницы. Отель передавал в медучреждения Рязани предметы первой необходимости, постельные принадлежности, средства гигиены. Представитель «Старого Города», призвал рязанцев принять участие в благотворительном забеге.

Среди спонсоров «Беги во благо», рязанский застройщик «Северная Компания» , предоставившая призы для победителей и оказавшая финансовую поддержку фонду «ПроДетство». «Северная Компания», известная своими жилыми комплексами «Паруса», «Северный», «Метропарк», «Юный», уже более 20 лет ведет активную благотворительную деятельность, оказывает спонсорскую помощь общеобразовательным учреждениям.

В 2021 году «Старый город» был признан победителем Национальной Гостиничной Премии 2021 в номинации «Лучший свадебный отель». Отель расположен по адресу улица Мюнстерская дом No2. Телефон 8(4912)700-005