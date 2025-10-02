Стартовали съёмки второго сезона сериала «Майор и Меймун»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам второго сезона остросюжетного детектива «Майор и Меймун» (16+). Съёмочная группа во главе с новым режиссёром Максимом Демченко начала работу в Туапсе. Главные роли в продолжении истории исполнят Егор Долгополов, Юлия Кудояр и обезьянка Чита (Меймун).

В новом сезоне капитана полиции Майорова (Егор Долгополов) и его необычного напарника — обезьянку Меймун (Чита) — ждут серьёзные испытания. Их размеренная жизнь в Туапсе меняется с приходом нового руководства.

На должность начальника отдела назначают подполковника Полину Дмитрук (Юлия Кудояр) — жёсткого руководителя, ранее работавшего в службе безопасности. Дмитрук категорически не устраивают методы Майорова и то, что в полиции служит обезьянка.

«Главной сложностью для него [Майорова] становится недовольство нового руководителя, подполковника Дмитрук… Она категорически не принимает его методы работы и вовсе не понимает, зачем в отделе нужна обезьяна», — пояснил режиссёр-постановщик Максим Демченко.

Майорову и Меймун придётся доказывать новому руководству, что они являются прекрасными сотрудниками и заслуживают своего места в рядах оперативников. Отношения между Майоровым и Дмитрук пройдут разные стадии и станут главной лирической линией сезона.

Актёр Егор Долгополов рассказал, что обезьянка Чита, исполнительница роли Меймун, «стала смиренней и мудрее», но при этом сохранила свой характер: «Если человек… захочет её еду или просто, забывшись, махнёт рукой, то будет беспощадно и молниеносно покусан». Долгополов также отметил, что Чита ревностно защищает его от женщин, входящих в его личное пространство, за что его супруга привозит ей «вкусняшек».

Вместе с коллегами — упрямым Цитроном (Александр Волочиенко) и строгой Дмитрук — героям предстоит столкнуться с мошенниками, аферистами и сектантами. Помимо расследований, герои будут решать и личные проблемы.

Майоров и Меймун будут искать своё место в жизни. Рафик (Артур Папоян) будет стремиться к славе и богатству. Жихарь (Анатолий Кащеев) и Любовь Сергеевна (Галина Сазонова) попытаются обрести семейное счастье.

По словам режиссёра, зрителей ждёт много экшена, погонь и задержаний.