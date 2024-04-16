15 апреля стартовала бизнес-миссия Рязанской области в Китай. Делегация региона во главе с губернатором Павлом Малковым принимает участие в официальных мероприятиях, а также в 135-й Кантонской ярмарке ― самой крупной торговой выставке в КНР. На коллективной экспозиции Рязанской области представлены портативные зарядные станции и приборы технического контроля от «Техмашпром» и «Квантрон Групп».

Кроме этого, в бизнес-миссии принимают участие восемь рязанских экспортно ориентированных компаний, представляющих строительную и пищевую отрасль, АПК, медицину, производство приборов и оборудования для контроля окружающей среды. Они проведут В2В переговоры с потенциальными китайскими партнерами в Шанхае и Гуанчжоу. Как пояснили в Рязанском центре экспорта Агентства развития бизнеса, многие из рязанских компаний уже несколько лет успешно продают свою продукцию на рынок Китая, но хотят расширить возможности сбыта своей продукции. Другие же делают первые шаги в экспорте в КНР и ищут потенциальных покупателей.

В первый день бизнес-миссии представители рязанского бизнеса посетили выставочный павильон Российского центра экспорта в Шанхае. По словам сотрудников РЦЭ, одна рязанская компания договаривается о размещении своей продукции в этом павильоне. Еще несколько также заинтересовались такой возможностью.

«Китай в условиях санкционных ограничений остается одним из главных экономических партнеров России и Рязанской области в частности. Товарооборот с республикой в 2023 году составил 22% от всего объема внешней торговли региона (на 30% больше по сравнению с 2022 годом). Продолжаем развивать экономические отношения с КНР, увеличивая долю экспорта. По итогам встреч и переговоров ожидаем улучшения условий экономического взаимодействия между регионом и КНР, новых совместных проектов и контрактов», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.