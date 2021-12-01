Старшеклассники Рязанской области написали итоговое сочинение

В Рязанской области старшеклассники 1 декабря написали итоговое сочинение.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сочинение написали 4090 одиннадцатиклассников, 13 студентов колледжей и техникумов. Изложение – 24 выпускника с ОВЗ и 68 учащихся учреждений ФСИН.

Успешно выполненная работа является допуском к государственной итоговой аттестации. Дополнительные дни для написания работ назначены на 2 февраля и 4 мая. Воспользоваться ими смогут выпускники, получившие за сочинение «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Для выполнения работ сформировано 232 пункта проведения на базе образовательных организаций и 2 на дому. Всего было предложено 5 тем для сочинения. Результаты итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации бессрочны, а в случае представления его при приеме на обучение в вузы действительны в течение четырех лет, следующих за годом написания.