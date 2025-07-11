Starhit: Старовойта похоронят в Петербурге без креста и молитвы

На могиле экс-министра транспорта Романа Старовойта, скорее всего, не будет отпевания и православного креста, пишет Starhit .

Издание напомнило, что людей, ушедших из жизни по своей воле, не отпевают.

«Это и произошло в ЦКБ, где не было классического отпевания, при котором священнослужители молятся об упокоении и отпущении грехов усопшего», — говорится в публикации.

Вместо этого батюшка прочитал короткую молитву в конце прощания. Издание предположило, что на могиле чиновника появится табличка без христианской символики.

Старовойта похоронят на Смоленском кладбище 11 июля. Он будет покоиться рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.