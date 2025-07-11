Starhit: Старовойта похоронят в Петербурге без креста и молитвы

На могиле экс-министра транспорта Романа Старовойта, скорее всего, не будет отпевания и православного креста, пишет Starhit.
Издание напомнило, что людей, ушедших из жизни по своей воле, не отпевают.
Вместо этого батюшка прочитал короткую молитву в конце прощания. Издание предположило, что на могиле чиновника появится табличка без христианской символики.
Старовойта похоронят на Смоленском кладбище 11 июля. Он будет покоиться рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.
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