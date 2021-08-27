Стало известно, почему подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени уволился из органов

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени уволился из органов сразу после обнаружения трупа ребенка в Нягани. Об этом сообщает Ura.ru.

Известно, что злоумышленник работал помощником участкового в Нягани. Однако через некоторое время он уволился.

— Он уволился с должности участкового в Нягани через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки. Все произошло в 2011 году. Преступление до сих пор не раскрыли, — рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным портала, мужчина работал помощником участкового с 2009 по 2011 год, но уволился по собственному желанию. Тело 12-летней девочки нашли в канализационном колодце 30 апреля 2011 года. Эксперты выяснили, что ребенка задушили. Напомним, тело тюменской школьницы нашли 19 августа возле озера в неблагополучном районе. В правоохранительных органах тогда предположили, что девочку изнасиловали и задушили. После волонтеры рассказали о семье школьницы. Подозреваемым в убийстве стал 40-летний местный житель. Спустя некоторое время в СМИ рассказали, как могло произойти преступление. Коллеги подозреваемого также высказались о личности мужчины. Оказалось, что он участвовал в поисках девочки.