16.8 C
Рязань
Пятница, 27 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Стало известно, почему подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени уволился из органов

Елена Лобанова
Стало известно, почему подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени уволился из органов

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени уволился из органов сразу после обнаружения трупа ребенка в Нягани. Об этом сообщает Ura.ru

Известно, что злоумышленник работал помощником участкового в Нягани. Однако через некоторое время он уволился. 

— Он уволился с должности участкового в Нягани через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки. Все произошло в 2011 году. Преступление до сих пор не раскрыли, — рассказал источник в правоохранительных органах. 

По данным портала, мужчина работал помощником участкового с 2009 по 2011 год, но уволился по собственному желанию. Тело 12-летней девочки нашли в канализационном колодце 30 апреля 2011 года. Эксперты выяснили, что ребенка задушили. Напомним, тело тюменской школьницы нашли 19 августа возле озера в неблагополучном районе. В правоохранительных органах тогда предположили, что девочку изнасиловали и задушили. После волонтеры рассказали о семье школьницы. Подозреваемым в убийстве стал 40-летний местный житель. Спустя некоторое время в СМИ рассказали, как могло произойти преступление. Коллеги подозреваемого также высказались о личности мужчины. Оказалось, что он участвовал в поисках девочки.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]