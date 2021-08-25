Подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог быть пьян

Источник портала Лайф сообщил, что подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог совершить расправу в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, злоумышленник был настолько пьян, что даже не понимал, сколько времени провел в алкогольном угаре.

Утверждается, что мужчина привел девочку в съемную квартиру. Он съехал туда весной от жены. Утром вероятный убийца протрезвел и нашел в ванной окровавленное тело школьницы. Тогда он и решил замести следы.

Задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки, которую искали больше месяца. Он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах.