15.6 C
Рязань
Среда, 25 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог быть пьян

Никита Брыкин
Подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог быть пьян

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Источник портала Лайф сообщил, что подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог совершить расправу в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, злоумышленник был настолько пьян, что даже не понимал, сколько времени провел в алкогольном угаре.

Утверждается, что мужчина привел девочку в съемную квартиру. Он съехал туда весной от жены. Утром вероятный убийца протрезвел и нашел в ванной окровавленное тело школьницы. Тогда он и решил замести следы.

Задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки, которую искали больше месяца. Он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]