Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

Житель Тюмени, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, в последнее время работал в мебельном цехе, пишет Лайф.

По словам собеседника, мужчина начал снимать квартиру после размолвки с женой.

«Нормальный парень, я его знаю. Бывший спецназовец. <…> Его сейчас только прессуют, он весь день в цехе трудится. Бывало, ночевал там», – пояснил он.

Коллега признался, что пребывает в шоке от произошедшего. Он отметил, что злоумышленник вел обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода.

Задержанный признался в убийстве ребенка, которого искали больше месяца. По предварительной версии, мужчина изнасиловал и убил жертву, после чего спрятал тело, чтобы скрыть следы.