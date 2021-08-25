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Среда, 25 августа, 2021
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Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

Никита Брыкин
Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

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Житель Тюмени, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, в последнее время работал в мебельном цехе, пишет Лайф.

По словам собеседника, мужчина начал снимать квартиру после размолвки с женой.

«Нормальный парень, я его знаю. Бывший спецназовец. <…> Его сейчас только прессуют, он весь день в цехе трудится. Бывало, ночевал там», – пояснил он.

Коллега признался, что пребывает в шоке от произошедшего. Он отметил, что злоумышленник вел обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода.

Задержанный признался в убийстве ребенка, которого искали больше месяца. По предварительной версии, мужчина изнасиловал и убил жертву, после чего спрятал тело, чтобы скрыть следы.

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