Стали известны подробности о семье погибшей восьмилетней девочки в Тюмени

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Одна из волонтеров, которая занималась поиском восьмилетней девочки в Тюмени, рассказала о семье Насти Муравьевой. Отец и бабушка школьницы имеют проблемы с алкоголем. Об этом сообщает «Москва 24«.

Известно, что в семье погибшей четверо детей. Самая старшая из них — 19-летняя девушка — постоянно находилась в тесном контакте с волонтерами.

— Семья асоциальная. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал детей себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки, – рассказала волонтер.

По ее словам, бабушка и отец девочки имеют серьезные проблемы с алкоголем. Активистка за все время поисков видела их трезвыми лишь два раза.

— Когда девочка из нашей бригады пришла утром к мужчине, чтобы рассказать о находке, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал, – отметила женщина.

Место, где нашли восьмилетнюю Настю Муравьеву, считается криминальным и неблагополучным.

— Там очень много заброшенных двухэтажных домов. Внизу есть ямки, которые использовали для хранения овощей зимой. Каждый раз туда заглядывали со страхом увидеть тело. Колодцев там, наверное, штук 200. Бывало, что одни и те же объекты мы проверяли несколько раз. Занеси сюда кого-нибудь – и никто ничего не заметит, — поделилась активистка.

По ее словам, на участке, где нашли тело, множество болот и зарослей ивняка. Во время поисков волонтеры сутки тратили лишь на одно болото.

Напомним, восьмилетнюю девочку нашли мертвой в четверг, 19 августа. Тело нашли в пакете сотрудники местной управляющей компании. Настю Муравьеву искали с 30 июня. Тогда она вышла из дома и не вернулась.

По данным СМИ, девочку могли изнасиловать и задушить.