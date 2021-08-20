Стали известны подробности о семье погибшей восьмилетней девочки в Тюмени

Одна из волонтеров, которая занималась поиском восьмилетней девочки в Тюмени, рассказала о семье Насти Муравьевой. Отец и бабушка школьницы имеют проблемы с алкоголем. Об этом сообщает «Москва 24«.
Известно, что в семье погибшей четверо детей. Самая старшая из них — 19-летняя девушка — постоянно находилась в тесном контакте с волонтерами.
По ее словам, бабушка и отец девочки имеют серьезные проблемы с алкоголем. Активистка за все время поисков видела их трезвыми лишь два раза.
Место, где нашли восьмилетнюю Настю Муравьеву, считается криминальным и неблагополучным.
По ее словам, на участке, где нашли тело, множество болот и зарослей ивняка. Во время поисков волонтеры сутки тратили лишь на одно болото.
Напомним, восьмилетнюю девочку нашли мертвой в четверг, 19 августа. Тело нашли в пакете сотрудники местной управляющей компании. Настю Муравьеву искали с 30 июня. Тогда она вышла из дома и не вернулась.
По данным СМИ, девочку могли изнасиловать и задушить.