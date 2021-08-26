Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени участвовал в ее поиске. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на волонтеров.

По словам активистов, предполагаемый убийца девочки начал участвовать в поисках еще в июле.

— Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло, — заверил один из волонтеров.

Напомним, восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня. Тогда в одном из скверов развернули волонтерский штаб, куда приходили неравнодушные люди, чтобы принять участие в поисках девочки.

Тело погибшей нашли 19 августа возле озера в неблагополучном районе. В правоохранительных органах тогда предположили, что девочку изнасиловали и задушили. После волонтеры рассказали о семье школьницы. Подозреваемым в убийстве стал 40-летний местный житель. Спустя некоторое время в СМИ рассказали, как могло произойти преступление. Коллеги подозреваемого также высказались о личности мужчины.