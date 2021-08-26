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Четверг, 26 августа, 2021
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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

Елена Лобанова
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени участвовал в ее поиске. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на волонтеров. 

По словам активистов, предполагаемый убийца девочки начал участвовать в поисках еще в июле. 

— Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло, — заверил один из волонтеров. 

Напомним, восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня. Тогда в одном из скверов развернули волонтерский штаб, куда приходили неравнодушные люди, чтобы принять участие в поисках девочки. 

Тело погибшей нашли 19 августа возле озера в неблагополучном районе. В правоохранительных органах тогда предположили, что девочку изнасиловали и задушили. После волонтеры рассказали о семье школьницыПодозреваемым в убийстве стал 40-летний местный житель. Спустя некоторое время в СМИ рассказали, как могло произойти преступление. Коллеги подозреваемого также высказались о личности мужчины.

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