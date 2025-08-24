Стало известно о состоянии мальчика, которому оторвало руку на эскалаторе в Екатеринбурге

Мальчик, которому оторвало конечность на эскалаторе в ТЦ в Екатеринбурге, хорошо перенес операцию, рассказала E1.RU его тетя.

По ее словам, ребенок чувствует себя лучше и справляется левой рукой. Ему уже удалось освоить пульт управления от игрушечной машинки.

«Руку не смогли сохранить, как и писали ранее: сильно раздробило кость», — рассказала его родственница.

Собеседница издания уточнила, что в дальнейшем мальчику сделают протез. Сейчас юный пациент лежит вместе с мамой в больнице. В октябре ему исполнится три года.

Трагедия произошла 19 августа. Двухлетнего мальчика затянул эскалатор в торговом центре «Ботаник Молл». Врачи не смогли спасти ему руку. В ТЦ отрицают неисправность эскалатора.