Стало известно о состоянии мальчика, которому оторвало руку на эскалаторе в Екатеринбурге

Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Мальчик, которому оторвало конечность на эскалаторе в ТЦ в Екатеринбурге, хорошо перенес операцию, рассказала E1.RU его тетя.

По ее словам, ребенок чувствует себя лучше и справляется левой рукой. Ему уже удалось освоить пульт управления от игрушечной машинки.

«Руку не смогли сохранить, как и писали ранее: сильно раздробило кость», — рассказала его родственница.

Собеседница издания уточнила, что в дальнейшем мальчику сделают протез. Сейчас юный пациент лежит вместе с мамой в больнице. В октябре ему исполнится три года.

Трагедия произошла 19 августа. Двухлетнего мальчика затянул эскалатор в торговом центре «Ботаник Молл». Врачи не смогли спасти ему руку. В ТЦ отрицают неисправность эскалатора.

Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки БПЛА

За время действия угрозы сообщения о сбитых беспилотников на территории Рязанской области не поступали.
Новости мира

На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду, униженному ТЦК

Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили...
Новости России

Происшествия

Угроза атаки беспилотников сохраняется в Рязани и области

Угрозу атаки беспилотников объявили 23 августа в 13:40. Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Общество

В Рязани привели в порядок территорию около вокзала Рязань-2

В настоящее время все работы завершены, эвакуированные на время уборки машины возвращения обратно на стоянку.
Религия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не так с самооценкой современных людей

Как отметил митрополит Марк, современные психологи считают, что если у человека заниженная самооценка, то он не сможет реализовать все свои способности, не сможет реализоваться полноценно в жизни и достичь тех высот, которые ему по плечу.
Новости России

СК ужесточил статью после смерти избитого футболиста «Русской общины» приезжими

Следственный комитет ужесточил статью после гибели футболиста Арсения Ерошевича,...
Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...