Стали известны жуткие подробности убийства 15-летней школьницы экс-полицейским

В Самарском областном суде продолжают слушание по делу бывшего полицейского Антона Безчетвертева, которого обвиняют в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава, пишет КП.

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Инцидент произошел 29 июля прошлого года. По предварительной версии, злоумышленник не менее пяти раз ударил девочку ножом в шею. Нападавшим оказался мужчина, который возглавлял уголовный розыск Советского района Самары.

«Вероятно, была перерезана сонная артерия, так как крови было очень много», – рассказал оказавшийся на месте трагедии фельдшер.

Как рассказала тетя погибшей школьницы, свидетелями стали знакомые семьи, которые вечером вышли на прогулку с собакой. Они заметили, что неизвестный склонился над девочкой и окликнули его. В этот момент страж порядка отшатнулся, прыгнул за руль автомобиля и скрылся.

«Он ей горло перерезал! Как можно убить ребенка с такой жесткостью? И сейчас он не признает вину, но хоть какое-то сострадание должно быть в глазах, ей же было всего 15 лет!» – говорят неутешные родственники.

Выяснилось, что сначала убийца сначала сбил девочку, от чего она получила травму головы и ушибы, а после нанес ей ножевые ранения. Он пытался вывести кислотой со своей одежды и обуви следы крови. Безчетвертев не признает свою вину.