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Пятница, 5 мая, 2023

Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»

В Москве прошло награждение победителей премии «FinAuto 2023». Мероприятие проходило в рамках 5-ого ежегодного одноименного форума автобизнеса. Организатором выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Победители Премии «FinAuto – 2023» были определены по итогам опроса официальных дилеров из 35 городов РФ. География участников опроса довольно обширна – от Смоленска до Кемерова и от Санкт-Петербурга до Владикавказа. При этом они представляют свыше 20 дилерских холдингов. 

Среди награжденных лучшие автокредитные банки-партнеры, страховые компании, цифровая платформа по продажам автомобилей в кредит и мультибанковская онлайн-платформа финансирования автобизнеса. 

Так, первенство в номинации «Лучший автокредитный банк-партнер» получил банк «Открытие» и его блок «Открытие Авто», получивший более 17% голосов. Награды банка удостоился из-за большого числа партнерских программ, форматов отделений и скорости работы, проведения выездных сделок и организации полноценных программы обучения сотрудников дилерских центров.

Подробная информация о победителях на сайте аналитического агентства «Автостат».

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