Стали известны первые детали убийства 12-летней девочки в Костроме

Журналисты КП узнали первые детали убийства 12-летней девочки в Костроме, которое произошло днем 10 октября.

По предварительным данным, она отправилась в библиотеку, но домой так и не вернулась. Утром в школе девочка не была. Вероятно, на нее напал мальчик, который одним ударом ножа лишил жизни свою одноклассницу.

Семью мальчика соседи характеризуют как благополучную, он был вторым ребенком. С убитой им школьницей они дружили.

«Рассказывая о случившемся, подросток сказал, что крутил нож-бабочку и случайно ранил подругу. Испугавшись, он сразу ушел домой», – говорят очевидцы.

По одной из версий, ребята общались сначала в квартире, а затем в подъезде. Подросток во время беседы крутил нож и ранил в область шеи.

Сейчас лестничная площадка дома в крови, не убрали и следы, ведущие к тамбуру, где находится квартира семьи мальчика.

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