Стали известны места уборки во время городского субботника в Рязани

Второй общегородской субботник в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. Об этом сообщила администрация Рязани.

В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации, неравнодушные жители.

Уборка будет организована на следующих общественных территориях:

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прибрежная зона у 3-го Борковского карьера;

разделительная зеленая зона ул. Советской Армии от ООТ «Улица Новоселов» до ул. Зубковой;

сквер Быстрец;

зеленая зона от дальнего разворотного круга до дома № 1В по ул. Сельских Строителей;

зеленая зона по ул.2-я Железнодорожная от д.10 до д.41 по ул.2-я Железнодорожная;

зеленая зона по ул. Интернациональная от д. 2 по ул. Интернациональная до д. 29 по ул. Бирюзова;

парк Героев войны 1812 года;

прилегающие зеленые зоны у территории РязГМУ имени И.П. Павлова на ул. Шевченко и ул. Высоковольтная;

зеленая зона в сквере имени В.Ф. Маргелова;

пустырь у школы № 32 в п. Солотча;

спуск от Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина к реке + береговая линия в п. Солотча;

площадь Монастырская + сквер в п. Солотча;

ул. 3- Бутырки, д. 1 у ЦТП;

проезд Речников (от поликлиники ФСИН) до первого круга в Лесопарке;

ул. Подгорная, д. 4 и Есенина д. 36;

сквер по Касимовскому шоссе от ул. Тимакова до ул. Советской Армии ми (дублер Касимовского шоссе);

парк им. Ю.А. Гагарина;

пл. Ленина.

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.

Кроме того, для удобства рязанцев создана интерактивная карта. На ней можно выбрать удобную локацию и присоединиться к общегородскому субботнику.