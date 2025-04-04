Стали известны места уборки во время городского субботника в Рязани

Второй общегородской субботник в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. Об этом сообщила администрация Рязани.
В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации, неравнодушные жители.
Уборка будет организована на следующих общественных территориях:
прибрежная зона у 3-го Борковского карьера;
разделительная зеленая зона ул. Советской Армии от ООТ «Улица Новоселов» до ул. Зубковой;
сквер Быстрец;
зеленая зона от дальнего разворотного круга до дома № 1В по ул. Сельских Строителей;
зеленая зона по ул.2-я Железнодорожная от д.10 до д.41 по ул.2-я Железнодорожная;
зеленая зона по ул. Интернациональная от д. 2 по ул. Интернациональная до д. 29 по ул. Бирюзова;
парк Героев войны 1812 года;
прилегающие зеленые зоны у территории РязГМУ имени И.П. Павлова на ул. Шевченко и ул. Высоковольтная;
зеленая зона в сквере имени В.Ф. Маргелова;
пустырь у школы № 32 в п. Солотча;
спуск от Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина к реке + береговая линия в п. Солотча;
площадь Монастырская + сквер в п. Солотча;
ул. 3- Бутырки, д. 1 у ЦТП;
проезд Речников (от поликлиники ФСИН) до первого круга в Лесопарке;
ул. Подгорная, д. 4 и Есенина д. 36;
сквер по Касимовскому шоссе от ул. Тимакова до ул. Советской Армии ми (дублер Касимовского шоссе);
парк им. Ю.А. Гагарина;
пл. Ленина.
К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.
Кроме того, для удобства рязанцев создана интерактивная карта. На ней можно выбрать удобную локацию и присоединиться к общегородскому субботнику.