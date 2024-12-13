Стали известны детали ареста экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова

«Коммерсантъ» сообщил некоторые детали вчерашнего ареста бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова.

Напомним, 12 декабря Басманный суд Москвы отправил Любимова в СИЗО на 2 месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По статье УК ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Суд рассматривал ходатайство следствия вечером, когда вход для посетителей был закрыт. Адвокаты просили учесть состояние здоровья экс-губернатора, его заслуги перед родиной, почётную грамоту от президента России и назначить чиновнику домашний арест. Суд решил иначе.

Для уголовного преследования генпрокурору Игорю Краснову не понадобилось получать санкцию Совета федерации, так как днём ранее Николай Любимов добровольно сложил полномочия сенатора.

Уголовное дело возбудили по итогам работы Любимова на посту губернатора Рязанской области с сентября 2017 года по май 2022 года. Источники не исключают, что его дело связано с расследованием в отношении бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова и экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной. Они также обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.