Стала известна судьба убийцы 9-летней девочки в Вологде

Вологодский городской суд отправил Ульяну Ланскую в психиатрическую больницу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региона.

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Женщину подозревают в подозреваемую в убийстве 9-летней школьницы в Вологде. Инцидент произошел 16 октября.

В этот день девочка вышла из дома и пропала. По предварительной версии, ребенка и ее подругу встретила на улице незнакомая женщина, которая заманила детей к себе в квартиру сладостями.

Ланская расправилась с одной девочкой, после чего отпустила вторую, покинула жилье и уехала из региона. Она выцарапала на стене надпись: «Будьте вы смертны».

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Как стало известно, Ланская пробудет находится в медицинской организации до 18 апреля. Экспертиза ранее установила наличие у нее психического расстройства, требующего лечения.