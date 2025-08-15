Пятница, 15 августа, 2025
Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Алексей Самохин
@t.me/akashevarova

Свитер с надписью СССР, в котором прибыл на Аляску глава МИД РФ Сергей Лавров, можно приобрести за 10990 рублей. Такая цена указана на сайте производителя одежды. 

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet. 

— Хороший выбор, Сергей Викторович, я плохого не посоветую, — написала она. 

По словам Кашеваровой, у неё есть похожий, но красного цвета. Она отметила, что у бренда Selsovet «названия всех изделий из советского наследия, в том числе и песен Цоя». 

Напомним, в начале мая стало известно, что президент России Владимир Путин хранит в холодильнике кефир от рязанского производителя. После этого интерес к марке резко вырос.

