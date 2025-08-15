Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Свитер с надписью СССР, в котором прибыл на Аляску глава МИД РФ Сергей Лавров, можно приобрести за 10990 рублей. Такая цена указана на сайте производителя одежды.

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet.

— Хороший выбор, Сергей Викторович, я плохого не посоветую, — написала она.

По словам Кашеваровой, у неё есть похожий, но красного цвета. Она отметила, что у бренда Selsovet «названия всех изделий из советского наследия, в том числе и песен Цоя».

Напомним, в начале мая стало известно, что президент России Владимир Путин хранит в холодильнике кефир от рязанского производителя. После этого интерес к марке резко вырос.