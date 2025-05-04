Владимир Путин пьёт кефир рязанского производства

Президент России Владимир Путин угостил журналиста Павла Зарубина кефиром «Эковакино», который производится в Рязанской области. Фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликован в телеграм-канале журналиста.

Владимир Путин угостил гостя в своей кремлевской квартире кефиром «Эковакино», который производит рязанский молочный завод в селе Вакино Рыбновского района.

На вопрос журналиста, вся ли продукция у президента российского производителя, Путин ответил: «Ну конечно. А чья же?».