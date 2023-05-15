Специалист РНПК Александр Назаркин занесён на Доску почёта Рязанской области

Главный специалист отдела технологического развития АО «РНПК» Александр Назаркин занесен на Доску почета Рязанской области.

Свидетельство об этом Александру Павловичу вручил глава Рязанской области Павел Малков на торжественной церемонии.

Александр Назаркин работает на предприятии с 1987 года. Он прошёл путь от оператора АВТ-3 до руководителя проектов реконструкции/строительства объектов первичной переработки нефти, участвовал в разработке новых технологий. Александр Павлович занимал разные должности: начальник установки АВТ-4, замначальника цеха №1 по технологии, руководитель топливного производства, руководитель группы по развитию производства.

Сейчас он – главный специалист отдела технологического развития. Эта должность – уже 14-я в его послужном списке. Такая мобильность объясняется задачами, которые руководство ставит перед специалистом. Александра Назаркина, как «спецназовца», руководство завода направляет на самые сложные, порой, казалось бы, невыполнимые направления. Однако он успешно преодолевает все препятствия и трудности, – говорят о специалисте.

За 34 года работы Александр Павлович заслужил более десятка грамот и благодарностей от Рязанской НПК и губернаторскую награду «За усердие».

Александр Назаркин рассказал, что его первыми учителями были легендарные старшие операторы Василий Удалов и Василий Назаров.

Александр Назаркин: «Для меня они были ярким примером, как надо относиться к своему делу, профессии. Участвуя в реконструкциях и модернизациях на установках АВТ-4 и АТ-6, мне довелось работать с более молодыми коллегами, которые в профессии шли по возрастающей траектории и сегодня работают на руководящих постах. Со всеми АВТ, особенно с родной АВТ-4 и АТ-6 я связан душой. Понимаете, это же такая радость, когда реализовали проект модернизации или реконструкции объекта, пускаемся — и видим результат! В 2014 году я участвовал в пуске вакуумного блока, и когда мы получили две колбы с легким и тяжелым вакуумным газойлем, это был момент настоящей профессиональной гордости для всех»

Работники РНПК – это ценный капитал. В заботе о кадровом развитии персонала компания предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования их способностей и навыков. Регулярно организуется обучение и повышение уровня профессиональных навыков. Каждый год в Рязанскую НПК устраиваются на работу около 20 молодых работников. Для новичков предприятие проводит системную работу по их адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. Для более опытных работников завод предусматривает повышение квалификации путем тестирования с последующей сдачей экзамена на повышение разряда в Учебном центре РНПК или проявления своих навыков и умений на ежегодных конкурсах профессионального мастерства. Вклад каждого из работников позволяет предприятию удерживать лидирующие позиции по объемам переработки и выпуску продукции, как в Компании «Роснефть», так и среди НПЗ России.