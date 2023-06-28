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Сожаления Судьбы: как рассчитать и почему важно знать о них?

7info7
На фото - нумеролог и прогност Джули По

Сожаления Судьбы – это сожаление из прошлого воплощения. Нереализованная мечта или цель прошлой жизни, подсознательная боль человека, боль с которой он уходил. Это самое большое разочарование в жизни и переживание человека то, что его волновало больше всего. Подробнее о том, как рассчитать Сожаления Судьбы, в своей статье рассказала консультант Международной Академии Нумерологии «Альвасар» Ирина Тенчурина.

Зачем нам знать с какими переживаниями человек умирал? Дело в том, что прошлое воплощение на уровне подсознания и сейчас с нами, оно фоном влияет на нынешнюю жизнь. Наши переживания прошлого воплощения могут сейчас восприниматься, как реальные проблемы и вынуждать нас направлять свои силы и энергию на их решение, но это ложное восприятие. И чтобы не отдавать свои силы и энергию в прошлую жизнь, нужно знать об этом сожалении. Прошлое должно оставаться в прошлом.

Перейдём к расчётам, Сожаление (СЖ) рассчитывается по формуле:

СЖ = Дт + ОПВ ≤ 22

Где Дт – это день рождения человека, приведённый к Аркану.

Если день рождения попадает в промежуток от 1 до 22 – так и записываем. Если же день рождения с 23 по 31 число, то отнимаем 22 и получаем Аркан дня рождение – Дт.

Например, человек родился 27 числа:

Дт = 27-22
Дт = 5, для формулы берём «5».

ОПВ – ошибка прошлого воплощения рассчитывается по формуле:

ОПВ = ⎢Дт — Мт

(Мт – месяц рождения, записываем как есть)

Расчёт производим по модулю, если получилось отрицательное значение, то минус не учитываем, просто отбрасываем его.

Теперь рассчитаем СЖ на примере:

Дата рождения 30.12:
— определяем Дт = 30 — 22; Дт=8
— определяем ОПВ = 8 – 12; ОПВ = 4
— рассчитываем СЖ = 8 + 4; СЖ = 12

Подробно все позиции Кристалла Судьбы, в том числе Сожаления изучаются на семинаре «Таронумерология».

Трактовки СЖ будут в следующей публикации. Также можете ознакомиться с ними подробнее в книге «Кодекс Нумеролога».

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