Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Медицина

Современный центр диспансеризации откроется в Рязани до конца 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани ведутся работы по созданию современного центра диспансеризации. Центр появится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению Губернатора Павла Малкова.

Центр диспансеризации для взрослого населения будет работать в Рязани, в одном из зданий лечебного комплекса городской больницы № 10, сейчас там проводится капитальный ремонт. На сегодняшний день проведена перепланировка помещений на двух этажах, выполнен монтаж новой кровельной системы, установлены современные оконные блоки и обустроены входные группы. Также планируется обновление фасадов, замена инженерных коммуникаций, усиление конструкций лестничных маршей и проведение внутренних отделочных работ. Продолжается комплексное благоустройство прилегающей территории: специалисты убирают аварийные деревья, укладывают асфальтобетонное покрытие на пешеходных дорожках и площадках для парковки автотранспорта, а также осуществляют замену бордюрного ограждения.

Завершить все строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года. В центре будут расположены специализированные диагностические кабинеты, оснащенные передовой медицинской аппаратурой, включая маммограф, рентгенофлюорограф, компьютерный томограф, электрокардиограф, аппараты ультразвуковой диагностики и спирометрии.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников отметил, что создание современного центра диспансеризации позволит оптимизировать процесс профилактических осмотров населения в регионе, обеспечив возможность прохождения комплексного обследования в рамках одного учреждения.

Реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ В.В. Путиным, направлена на достижение стратегических показателей увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан – до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 г. В рамках нацпроекта ведется модернизация медицинских организаций, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров и внедряются цифровые технологии в сфере здравоохранения.

