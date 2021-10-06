Яндекс, «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ построят завод на территории индустриального парка «Рязанский»

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор СП Алексей Белогорцев. Церемония, которую предварила рабочая встреча с участием генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной, состоялась 6 октября в Москве в штаб-квартире Яндекса.

Предметом соглашения является создание на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский» завода по производству серверного оборудования, систем хранения данных, шлюзов и компонентов умных устройств. Объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей. Строительство производственного комплекса позволит также создать новые рабочие места. Ожидается, что до конца 2022 года СП выпустит первый сервер.

Индустриальный парк «Рязанский» — это современная площадка, которая обладает необходимым инфраструктурным оснащением для инвесторов, — комментирует губернатор Рязанской области Николай Любимов выбор места для строительства нового предприятия. — Нельзя не отметить, что площадка удобна в логистическом плане. Она находится между железнодорожной веткой и федеральной трассой М5 недалеко от городов Рязань и Рыбное. Производство включит в себя различные ттехнологические этапы и циклы, — рассказывает Алексей Белогорцев. — Наша цель — вести производство от момента пайки и внесения компонентов до финишного тестирования оборудования в различных лабораториях.

Яндекс, «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что Яндекс и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, Яндекс и «ЛАНИТ» – выделят инвестиции, а кроме того, «ЛАНИТ» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.

Первым проектом Яндекса на территории Рязанской области стал созданный в 2012 году в городе Сасово крупнейший в России дата-центр для обработки и хранения данных – Дата-центр ООО «Яндекс ДЦ».