Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Алексей Самохин
России придется жестко отвечать на передачу Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Военный аналитик, историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что передача ракет означает повторение «Карибского кризиса». На это России придется реагировать дипломатическим и военным путем. Эксперт назвал ряд важных целей на территории противника, которые будут подлежать превентивному уничтожению.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил о возможной передаче Украине ракет «Томагавк». Перед окончательным решением президент США хочет узнать, какие цели для крылатых ракет выбрал противник России.

В среду 8 октября замглавы МИД Сергей Рябков выступил с заявлением, которое можно считать ответом США. Дипломат заявил, что импульс украинскому урегулированию, появившийся после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Россия также призвала американцев трезво подойти к вопросу о поставках Украине «Томагавков». Обслуживание этих ракет возможно только с прямым участием американских офицеров.

Военный аналитик Юрий Кнутов назвал передачу Украине «Томагавков» очень серьезной проблемой.

«Вероятность того, что «Томагавки» могут передать Украине, есть. Если это случится, то будет «Карибский кризис 2.0», — считает эксперт. — Отвечать нам на это придётся очень жёстко. Потому что «Томагавки» — носители ядерного оружия, и размещение таких ракет возле наших границ на территории Украины ничем не отличается от размещения в свое время советских ракет на Кубе».

Как Россия может остановить этот процесс? Кнутов объяснил:

«Сейчас мы будем пытаться с помощью каких-то дипломатических форм предотвратить подобные действия. Но Трамп так и рассчитывал, что после его заявления о «Томагавках» Россия выступит против. Не удивлюсь, если вскоре он заявит следующее: «Я не размещу «Томагавки», но вы сделаете то-то и то-то». У бизнесменов есть такой прием, и Трамп его сейчас использует».

Размещение «Томагавков» не столько с военной, сколько с политической точки зрения момент крайне неприятный. Это означает непосредственное вмешательство США в конфликт на Украине. С формированием полетного задания и наведением ракет украинцы не справятся. Им и не позволят этим заниматься, потому что это касается секретной американской информации.

Американцам утечка не нужна, поэтому максимум, что будут делать украинцы — охранять пусковые позиции и нажимать кнопку. Если такие ракеты будут размещены, России придётся отвечать достаточно жёстко.

Каким именно образом? Эксперт уточнил:

«Жёсткость должна будет проявиться как в отношениях с США, так и непосредственно в нанесении интенсивных ударов по тем местам, куда «Томагавки» могут привезти. Это порты Одессы, железнодорожные станции на границе с Польшей. То есть всё, что будет использовано для транспортировки «Томагавков», будет превентивно уничтожено. Порты Одессы сотрут с лица земли».

Получается, что размещение «Томагавков» на Украине автоматически делает определенные объекты законными целями для превентивных ударов. Порты, через которые могут доставляться ракеты, железнодорожные узлы на границе с Польшей, места возможного размещения пусковых установок — все это попадет под удары.

Кнутов подчеркивает: «Томагавки» — носители ядерного оружия. Их размещение у границ России создает стратегическую угрозу, сопоставимую с той, что возникла во время Карибского кризиса 1962 года. Тогда мир оказался на грани ядерной войны.

Трамп, судя по всему, использует тактику торга. Он озвучивает максимально жесткий вариант — поставку «Томагавков» — чтобы потом получить уступки от России в обмен на отказ от этого решения. Классический бизнес-прием.

Украинцам в этой схеме отводится второстепенная роль. Они не будут иметь доступа к секретной информации о системах наведения и формировании полетных заданий. Американские офицеры сами займутся этим. Украинским военным оставят охрану позиций и нажатие кнопки пуска.

Такое прямое участие американских военных в операциях против России качественно меняет характер конфликта. Это уже не просто поставки оружия союзнику, а непосредственное вмешательство США.

