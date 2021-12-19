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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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Сообщение о высаженной из маршрутки в Рязани девочке не подтвердилось

7info

Сообщение о том, что в Рязани водитель высадил девочку из маршрутки в чистом поле не подтвердилось. Об этом написала уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По словам детского омбудсмена, она всегда отслеживает происшествия, связанные с несовершеннолетними, реагирует на сообщения в соцсетях. В этот раз она попыталась связаться с автором, но ответа не получила.

— Автор не стал общаться и более того, удалил свой пост. То есть опубликованная информация никак не подтверждается, — написала Евдокимова.

Она отметила, что подобные посты вызывают у пользователей негативную реакцию, становятся темами для СМИ.

— Как говорится, а был ли мальчик?! — задаёт вопрос уполномоченный.

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