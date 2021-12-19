Сообщение о высаженной из маршрутки в Рязани девочке не подтвердилось

Сообщение о том, что в Рязани водитель высадил девочку из маршрутки в чистом поле не подтвердилось. Об этом написала уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По словам детского омбудсмена, она всегда отслеживает происшествия, связанные с несовершеннолетними, реагирует на сообщения в соцсетях. В этот раз она попыталась связаться с автором, но ответа не получила.

— Автор не стал общаться и более того, удалил свой пост. То есть опубликованная информация никак не подтверждается, — написала Евдокимова.

Она отметила, что подобные посты вызывают у пользователей негативную реакцию, становятся темами для СМИ.