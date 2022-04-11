Союз писателей России впервые провел Литературную гостиную в рязанской библиотеке

Московские писатели приехали в Центральную городскую библиотеку имени С.А.Есенина в Рязань, чтобы провести Литературную гостиную «Парк культуры». Вечер был посвящен судьбе и творчеству поэта Павла Васильева (1910-1937 г.г), тесно связанного с рязанской землей.

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Делегацию писателей возглавил председатель СП РФ Николай Иванов. Гостей встречал и приветствовал министр культуры Рязанской области Виталий Попов. Затаив дыхание, зал слушал выступление народного артиста России Юрия Назарова, который говорил о драматичной судьбе молодого и талантливого поэта, вложив всю боль в исполнение его стихов, звучавших очень современно. В этот день все выступающие на сцене читали стихи Павла Васильева или свои посвящения ему – и писатели Рязани и писатели Москвы.

В 1995 году в Рязани было создано Васильевское общество, а в 2007 году библиотеке-филиалу №9 ЦБС Рязани было присвоено имя Павла Васильева. И все эти старания принадлежат единственной дочери поэта Наталье Павловне Васильевой-Фурман, которая всю жизнь живет в Рязани — на днях ей исполнилось 89 лет. Наталья Павловна стала центром внимания литературного концерта, она рассказала об очередной книге про поэтов васильевского круга, которую она сейчас готовит в печать, читала стихи, и все собравшиеся восхищались ее творческой энергией и активностью. Дело в том, что васильевский филиал сейчас на ремонте, поэтому директор ЦБС Лариса Крохалева предложила провести встречу московских и рязанских литераторов в головной библиотеке -ЦГБ имени С.А.Есенина. Библиотекари придумали афишу, где огромный фотопортрет молодого поэта, с пронзительными лучистыми глазами будто кричал свои стихи, в которых боль мятущейся души.

Его расстреляли в 27 лет, в самый страшный для России 1937 год за покушение на Сталина. Тогда многие выдающиеся люди страны попадали под репрессии. А он жил без оглядки, вел себя дерзко, «молодым Есениным» называли его поэты-современники. А еще «Лермонтовым наших дней», соколом. Поэтика творчества и биография Васильева- многое постарались уместить в буклете, специально подготовленном для этой встречи, сотрудники библиотеки. Рязанские поэты, члены Союза писателей России- Владимир Хомяков, Андрей Пронин, Татьяна Бочарова, и многие другие читали свои посвящения герою литературной гостиной.

И, конечно, прозвучали песни на его стихи. Это стало большим событием и по мнению рязанцев, и по мнению представителей Секретариата Союза писателей России. «Такого поэта надо проходить в школе, его должны изучать дети!»- подытожили писатели России. И следующую такую встречу было решено провести в октябре месяце, в есенинские дни, посвятив ее гению русской поэзии, родившемуся в рязанском селе Константиново. Так как, Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина всегда открыта для поэтического собрания, для живого слова современных пиитов страны.