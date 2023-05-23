Слепой предсказатель с Донбасса Дед Николай за свою жизнь помог многим своими точными видениями. К нему даже приезжали люди из властных структур США, которые интересовались судьбой их страны. Заглядывая в будущее Штатов и Европы, провидец увидел жуткое: совсем скоро их ждёт крах, обвалится также финансовая система Запада.

В эфире телеканала Россия 1 Дед Николай поделился: не будет ни США, ни Украины.

– Это не Украина, а бандитское формирование. Если русский народ не отступит от своих традиций и от православия, то мы будем всегда выходить победителями, – объяснил он свои слова.

В ближайшем будущем крах ждёт даже американскую валюту. Доллары, по его словам, будут валяться на дороге, как бумажки.

Также слепой провидец, США, Англию и Европу ожидают природные катастрофы.