Слепой предсказатель с Донбасса Дед Николай за свою жизнь помог многим своими точными видениями. К нему даже приезжали люди из властных структур США, которые интересовались судьбой их страны. Заглядывая в будущее Штатов и Европы, провидец увидел жуткое: совсем скоро их ждёт крах, обвалится также финансовая система Запада.
В эфире телеканала Россия 1 Дед Николай поделился: не будет ни США, ни Украины.
В ближайшем будущем крах ждёт даже американскую валюту. Доллары, по его словам, будут валяться на дороге, как бумажки.
Также слепой провидец, США, Англию и Европу ожидают природные катастрофы.