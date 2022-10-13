Четверг, 13 октября, 2022
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Следком завёл дело о жестоком убийстве 10-летней девочки в Саратове

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 10-летней девочки в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Напомним, труп ребёнка 13 октября в 18.40 в квартире дома по улице Батавина нашли родители. На теле были множественные ножевые ранения, также обнаружены следы термического воздействия (ожоги).

Сотрудниками бригады скорой медицинской помощи констатирована смерть девочки.

Расследование продолжается.

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