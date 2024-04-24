Следком начал проверку после смертельного ДТП с автобусом в Ряжском районе

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после смертельного ДТП с автобусом в Ряжском районе Рязанской области.

По данным регионального управления ведомства, доследственная проверка начата по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, столкновение рейсового автобуса и грузовика МАН произошло рано утром 24 апреля на трассе «Каспий». Водитель автобуса скончался в больнице, 12 пассажиров и водитель фуры травмированы.

Следователи установили организацию, занимающуюся перевозкой пассажиров, опросили представителей компании, назначили экспертизы.

По итогам проверки примут процессуальное решение.