Следите за руками: военкор Коц раскрыл, как Польша пытается повлиять на Трампа

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале проанализировал последние события в Польше. По его мнению, все, что происходит сейчас в стране, укладывается в единый, заранее спланированный сценарий.

Удачное совпадение?

Коц обратил внимание на то, как быстро развиваются события. Сначала Варшава закрыла границу с Белоруссией, сославшись на учения «Запад-2025». Затем, почти сразу же, на территорию Польши залетели беспилотники, которые, по заявлению премьера Туска, оказались российскими. При этом обломки дронов, сбитых ПВО, пока никому не показали. Журналист считает, что их, скорее всего, покажут, причем это будут обломки «Гераней», которых «по Украине тонны валяются».

«Завтра видимо надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», — считает Коц. Он напомнил, что заместитель министра иностранных дел Сибига уже выступил с заявлением, что «необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО».

Политика вместо безопасности

По мнению Александра Коца, вся эта ситуация — не более чем «информационный шум», который носит исключительно политический характер. Он отметил, что, например, упавший в Эстонии беспилотник не вызвал подобной реакции. Более того, украинская ракета и вовсе привела к гибели двух польских трактористов, но «и ничего».

Военкор убежден, что европейские лидеры пытаются таким образом «повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Владимиром Путиным». Посыл очевиден: «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!»

В конце заметки журналист с иронией добавил, что было бы хорошо, если бы «мы действительно разнесли Жешув», проведя аналогию с недавней атакой Израиля на столицу Катара.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом было принято решение закрыть часть воздушного пространства, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.