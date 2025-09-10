Польша сбила дроны и обратилась к НАТО: что известно о произошедшем?

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с инцидентом было принято решение закрыть часть воздушного пространства, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. Об этом сообщает ТАСС.

Обломки одного из сбитых дронов обнаружили в Люблинском воеводстве, еще один обломок нашли на юго-востоке страны, в городе Замостье.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией» и срочно созвал экстренное заседание кабинета министров. Президент страны также провел совещание в Совете нацбезопасности.

Польские власти обсуждают возможность применения статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает консультации с союзниками в случае, если под угрозой окажется территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран-членов.

При этом Reuters сообщает, что НАТО не рассматривает этот инцидент как нападение. По данным агентства, это был первый случай, когда самолеты НАТО были подняты в небо для отражения потенциальной угрозы.