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Происшествия

Скончался рязанский священник Владимир Покровский

Анастасия Мериакри

25 января скончался клирик Рязанской епархии протоиерей Владимир Покровский. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Священник в 2015 году экстернатом окончил Рязанскую православную духовную семинарию. Четверть века он нес послушание настоятеля храма Рождества Христова в Истье Старожиловского района. В условиях СВО семья священника оказывала помощь военнослужащим.

«Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выражает свои соболезнования родным, близким и пастве отца Владимира и возносит молитвы об упокоении новопреставленного священнослужителя в селениях праведных», — говорится в сообщении.

Отпевание состоялось 27 января в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чин возглавил настоятель храма протоиерей Георгий Булеков. Проводить священнослужителя в последний путь пришли родные и близкие, клирики епархии.

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