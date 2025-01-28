Скончался рязанский священник Владимир Покровский

25 января скончался клирик Рязанской епархии протоиерей Владимир Покровский. Об этом сообщает Рязанская епархия.
Священник в 2015 году экстернатом окончил Рязанскую православную духовную семинарию. Четверть века он нес послушание настоятеля храма Рождества Христова в Истье Старожиловского района. В условиях СВО семья священника оказывала помощь военнослужащим.
Отпевание состоялось 27 января в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чин возглавил настоятель храма протоиерей Георгий Булеков. Проводить священнослужителя в последний путь пришли родные и близкие, клирики епархии.