Скончался основатель женской футбольной команды Рязани Владимир Сапунов 

Алексей Самохин
Владимир Сапунов, фото: vk.com/ryazan_vdv

Ушёл из жизни Владимир Сапунов, основатель женского футбола в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ».

Сапунов — выпускник десантного училища, ветеран боевых действий в Афганистане. Именно он создал в 1996 году первый профессиональный женский футбольный клуб в Рязани, который назвал в честь своей строительной компании — «Марсель». После этого название клуба менялось несколько раз. 

В 2001 году «Рязань-ТНК» (так на тот момент назывался клуб) стала первым российским участником Кубка УЕФА среди женщин.

— Владимир Сапунов – это не просто основатель нашей команды, это человек, который положил начало развитию женского футбола не только на территории Рязанской области, но и далеко за её пределами, — говорится в некрологе.

