Татьяна Проводина

Скончался бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев

Скончался бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев.

Соболезнования родным и близким Виктора Ивановича выражает коллектив региональной прокуратуры.

Почётный работник прокуратуры РФ Виктор Огнев умер 18 июля. Он занимал должность зампрокурора области с 1992 по 2006 годы.

Профессиональная деятельность Виктора Огнева внесла неоценимый вклад в укрепление правопорядка в Рязанском регионе. За добросовестное исполнение служебных обязанностей Виктора Ивановича неоднократно поощряли генпрокурор СССР, прокурор РСФСР, генпрокурор РФ и прокурор Рязанской области.

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