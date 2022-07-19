Скончался бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев.

Соболезнования родным и близким Виктора Ивановича выражает коллектив региональной прокуратуры.

Почётный работник прокуратуры РФ Виктор Огнев умер 18 июля. Он занимал должность зампрокурора области с 1992 по 2006 годы.

Профессиональная деятельность Виктора Огнева внесла неоценимый вклад в укрепление правопорядка в Рязанском регионе. За добросовестное исполнение служебных обязанностей Виктора Ивановича неоднократно поощряли генпрокурор СССР, прокурор РСФСР, генпрокурор РФ и прокурор Рязанской области.