Скелет загадочно пропавшей девушки нашли в лесу в Карелии

В лесном массиве у поселка Вичка Медвежьегорского района обнаружены костные останки человека. По информации регионального управления Следственного комитета России, находку сделал местный житель во время прогулки днем 16 декабря.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, определить причину смерти на месте невозможно — для этого потребуется проведение дополнительных исследований.

Рядом с останками была найдена обувь, которую родственники опознали как принадлежащую ранее пропавшей девушке из Медвежьегорска.

Следователи назначили ряд экспертиз, включая медико-криминалистическую и генетическую, чтобы установить личность погибшего, а также причины и обстоятельства смерти.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «КП-Петербург», 17-летняя Ангелина пропала 18 августа. В этот день она отправилась в лес вместе с парнем и его другом. По неизвестной причине, молодые люди оставили девушку одну в лесу.

Последний раз Ангелину видели случайные туристы, она подошла к ним на железнодорожных путях, чтобы спросить дорогу. Очевидцы сообщили, что она выглядела спокойной и трезвой. Курила вейп. Подросток ушла по направлению к городу, но в итоге пропала.