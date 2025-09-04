Сириец из Рязани получил 7 лет колонии за организацию незаконной миграции

Вступил в законную силу приговор Видновского городского суда Московской области в отношении жителя Рязани, гражданина Сирии и России, 1974 года рождения. Он признан виновным в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2022 по 2024 год мужчина организовывал незаконный въезд иностранцев из стран Ближнего Востока в Россию. Для этого использовались обыкновенные визы (деловые, учебные, медицинские), оформленные на фиктивных основаниях.

Следственным управлением УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Все иностранцы, установленные в ходе расследования и незаконно находившиеся в России, были выдворены в страны их гражданской принадлежности.