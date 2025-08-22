Москвичи этой ночью почувствовали дыхание настоящей осени. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, минувшая ночь стала самой холодной за два последних месяца. На главной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до +8,4 °C. Это второе место в рейтинге ночных холодов за всё лето, которое уступило лишь 22 июня, когда было ещё на 0,6 градуса прохладнее — всего +7,8 °C.

В разных районах столицы погода вела себя по-разному. Например, в самом сердце города, на Балчуге, минимальная температура составила +11,7 °C. А вот на окраинах прохлада была куда ощутимее: в Строгино воздух остыл до +7,9 °C, в Тушино — до +7,7 °C. Самым же холодным районом стало Бутово, где градусники показали всего +5,9 °C, что, по словам эксперта, больше соответствует климату сентября, а не августа.

В Подмосковье и вовсе зафиксировали «полюс холода» — в Черустях было всего +3,7 °C. По-осеннему свежо оказалось и в других городах: в Волоколамске и Михайловском +4,5 °C, в Солнечногорске +4,6 °C, в Клину +4,8 °C, в Электростали +4,9 °C, а в Можайске — ровно +5 °C.

Синоптик дал москвичам и жителям области простой, но очень важный совет: «Одевайтесь теплее!».

В Рязани в ночь на пятницу, 22 августа, по данным Гидрометцентра РФ температура опустилась до +7,3 °C. Самая низкая температура для этого дня была зарегистрирована в 1977 году — +3,5 °C. Год назад в этот день столбик термометра показывал +14,1 °C.