Синоптик Шувалов сообщил об аномально теплом апреле

В Рязанской области апрель может стать самым теплым месяцев в истории метеонаблюдений. Об этом в своем телеграмм-канале пишет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Абсолютные рекорды месячной температуры воздуха зафиксировали в Воронеже и Ростове-на-Дону. К этим городам, вероятнее всего, присоединятся Тула, Рязань, Курск, Краснодар. Последние дни апреля здесь ожидается потепление, и тогда можно будет утверждать о преодолении рекордной планки.

Сейчас в Рязани средняя температура либо близка, либо ненамного превышает рекордную планку.

Александр Шувалов предостерегает, что высокие температуры при дефиците осадков грозят засухой на юге.