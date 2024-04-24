Среда, 24 апреля, 2024

Синоптик Шувалов сообщил об аномально теплом апреле

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

жара
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В Рязанской области апрель может стать самым теплым месяцев в истории метеонаблюдений. Об этом в своем телеграмм-канале пишет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Абсолютные рекорды месячной температуры воздуха зафиксировали в Воронеже и Ростове-на-Дону. К этим городам, вероятнее всего, присоединятся Тула, Рязань, Курск, Краснодар. Последние дни апреля здесь ожидается потепление, и тогда можно будет утверждать о преодолении рекордной планки.

Сейчас в Рязани средняя температура либо близка, либо ненамного превышает рекордную планку.

Александр Шувалов предостерегает, что высокие температуры при дефиците осадков грозят засухой на юге.

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