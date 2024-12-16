Понедельник, 16 декабря, 2024
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Синоптик Шувалов предупредил, что в Рязанскую область идут 20-градусные морозы

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Валерия Мединская
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Синоптик Александр Шувалов сообщил в своём telegram-канале о наступлении двадцатиградусных морозов в Рязанской области на этой неделе. Резкое похолодание, по его словам, придёт сразу в несколько регионов.

По его прогнозу, морозы начнутся во вторник в Санкт-Петербурге, в среду охватит Москву, а в четверг достигнут регионов Поволжья. Температура в среду может опуститься до -19°C.

Холода продлятся, по словам Александра Шувалов, недолго. Так, к пятнице ожидается потепление до плюсовых значений. Такой резкий перепад — не единственный, который нам придётся пережить до Нового года.

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