Синоптик Шувалов предупредил, что в Рязанскую область идут 20-градусные морозы

Синоптик Александр Шувалов сообщил в своём telegram-канале о наступлении двадцатиградусных морозов в Рязанской области на этой неделе. Резкое похолодание, по его словам, придёт сразу в несколько регионов.

По его прогнозу, морозы начнутся во вторник в Санкт-Петербурге, в среду охватит Москву, а в четверг достигнут регионов Поволжья. Температура в среду может опуститься до -19°C.

Холода продлятся, по словам Александра Шувалов, недолго. Так, к пятнице ожидается потепление до плюсовых значений. Такой резкий перепад — не единственный, который нам придётся пережить до Нового года.