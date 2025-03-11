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Изображение от freepik
Происшествия

Силы ПВО перехватили 337 украинских беспилотников за ночь, 22 над Рязанской областью

Алексей Самохин

В течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Из них:

  • 91 БПЛА – над Московской областью,
  • 126 БПЛА – над Курской областью,
  • 38 БПЛА – над Брянской областью,
  • 25 БПЛА – над Белгородской областью,
  • 22 БПЛА – над Рязанской областью,
  • 10 БПЛА – над Калужской областью,
  • 8 БПЛА – над Липецкой областью,
  • 8 БПЛА – над Орловской областью,
  • 6 БПЛА – над Воронежской областью,
  • 3 БПЛА – над Нижегородской областью.

Ранее об уничтожении вражеских дронов над Рязанью сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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