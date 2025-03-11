Силы ПВО перехватили 337 украинских беспилотников за ночь, 22 над Рязанской областью

В течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Из них:
- 91 БПЛА – над Московской областью,
- 126 БПЛА – над Курской областью,
- 38 БПЛА – над Брянской областью,
- 25 БПЛА – над Белгородской областью,
- 22 БПЛА – над Рязанской областью,
- 10 БПЛА – над Калужской областью,
- 8 БПЛА – над Липецкой областью,
- 8 БПЛА – над Орловской областью,
- 6 БПЛА – над Воронежской областью,
- 3 БПЛА – над Нижегородской областью.
Ранее об уничтожении вражеских дронов над Рязанью сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.