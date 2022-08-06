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«Сидел и кричал»: калининградец в красных трусах сорвался с березы и погиб

В экстренных службах рассказали о гибели 40-летнего жителя Калининграда, который упал с дерева, пишет Клопс.

Инцидент произошел около часа ночи в четверг, 4 августа. На действия неадекватного мужчины пожаловались жители улицы Суворова.

По их словам, калининградец в красных трусах сидел на макушке березы и кричал что-то нечленораздельное. На место случившегося прибыли полицейские в попытке утихомирить буйного горожанина.

В итоге мужчина сорвался с высоты в несколько метров и разбился. Он скончался в больнице. Как стало известно, пострадавший находился в состоянии острой интоксикации из-за употребления наркотиков.

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