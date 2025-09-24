SHOT: пассажиры устроили бунт в аэропорту Самары из-за рейса в Турцию

Свыше 300 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса в Турцию, пишет SHOT.
Как рассказала одна из пассажирок, самолет должен был вылететь в Анталью в 4:05, но рейс перенесли на два часа. Затем вылет отменили из-за закрытого неба.
После этого экипажу потребовался отдых, рейс назначили на 16:30. На этот раз, как утверждается, представители компании заявили о поломке самолета.
Позднее в авиакомпании сообщили, что посадка началась в 19:00, на момент публикации самолет готовился к вылету.