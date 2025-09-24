SHOT: пассажиры устроили бунт в аэропорту Самары из-за рейса в Турцию

Свыше 300 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса в Турцию, пишет SHOT.

Как рассказала одна из пассажирок, самолет должен был вылететь в Анталью в 4:05, но рейс перенесли на два часа. Затем вылет отменили из-за закрытого неба.

После этого экипажу потребовался отдых, рейс назначили на 16:30. На этот раз, как утверждается, представители компании заявили о поломке самолета.

«Сейчас уставшие люди устроили бунт. Представители компании не дают конкретной информации, размещение в отелях для всех пассажиров также не предлагают», — говорится в публикации.

Позднее в авиакомпании сообщили, что посадка началась в 19:00, на момент публикации самолет готовился к вылету.