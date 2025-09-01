Школьница умерла на линейке в Ульяновской области — SHOT

В Ульяновской области 12-летняя девочка умерла на школьной линейке 1 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным источника, трагедия случилась утром в посёлке Октябрьский Чердаклинского района. Девочке стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее.

Очевидцы рассказали, что школьнице дали воды, отвели в медпункт, а затем госпитализировали. Но врачи помочь уже не смогли.

По предварительным данным, у девочки был порок сердца.

Читайте также: Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске