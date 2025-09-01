Понедельник, 1 сентября, 2025
Школьница умерла на линейке в Ульяновской области — SHOT

Алексей Самохин
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

В Ульяновской области 12-летняя девочка умерла на школьной линейке 1 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. 

По данным источника, трагедия случилась утром в посёлке Октябрьский Чердаклинского района. Девочке стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее.

Очевидцы рассказали, что школьнице дали воды, отвели в медпункт, а затем госпитализировали. Но врачи помочь уже не смогли. 

По предварительным данным, у девочки был порок сердца. 

Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...

Последние новости

Общество

Новый поток программы ГЕРОИ62 завершил первый образовательный модуль

В оздоровительном комплексе «Сосновый бор» успешно завершился стартовый образовательный модуль для второго потока участников программы «ГЕРОИ62».
Новости России

SHOT: в Ульяновской области умерла школьница на линейке 1 сентября

В поселке Октябрьский Ульяновской области во время линейки 1...
Кино и ТВ

«ВИА Суперстар!» возвращается на НТВ со вторым сезоном

За победу будут сражаться десять легендарных коллективов: «Поющие гитары», «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS.
Новости России

Названа стоимость отдыха на российских курортах в бархатный сезон

Сентябрь и октябрь — идеальное время для тех, кто хочет сэкономить и насладиться теплым морем без летней суеты.
Интересное

Жёсткость, мягкость или третий путь? Астролог рассказал, как в итоге поступит с Украиной Дональд Трамп

Дальнейшая судьба Незалежной будет зависеть от того, о чём договорятся Москва и Вашингтон.
Новости России

Роскошь или бессмысленная трата? В Москве покупают учителям букеты за 10 000 рублей

Самые простые и недорогие букеты можно найти по цене от 1,3 тысячи рублей. Самым популярным выбором у родителей оказались подсолнухи.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Кино и ТВ

Александр Петров станет ведущим приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС

Съёмки проходят в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Основные события разворачиваются на территории легендарного морского форта Император Александр Первый.