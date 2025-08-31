Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в школе №3 в Бердске, ушла из жизни на глазах других учеников и матери-педагога, пишет «Бердск Онлайн».

Трагедия произошла 26 августа. Девочка пришла в учебное заведение, чтобы подготовить танцевальный номер. Она сидела на диване, когда ей стало плохо. Это произошло еще до начала репетиции, затем школьницу вынесли на улицу.

«Вместе с мамой на крыльце делали искусственный массаж сердца, давали нашатырь, — уточнила директор школы Наталья Гладышева.

В итоге они не стали ждать скорую и увезли в реанимацию Бердской ЦГБ. Врачи час боролись за жизнь подростка, затем пригласили в палату мать.

«Она оттуда вышла опустошенная и спокойно сказала: «Оля умерла». И только потом у нее началась истерика, крик, слезы», — добавила директор.

Девочку похоронили 28 августа, проститься с ней на кладбище приехали ученики и учителя.